Economia informal gira uma África do Sul no Brasil Economia subterrânea movimentou R$ 1,17 trilhão em 12 meses; participação no PIB cresceu quase um ponto porcentual desde 2014

O Brasil tem hoje o equivalente à economia da África do Sul girando na informalidade. Do pacote de bala vendido no farol de trânsito à consultoria prestada sem nota - atividades que viraram a tábua de salvação de milhões de desempregados para obter alguma renda -, essa economia paralela movimentou R$ 1,17 trilhão em 12 meses até julho deste ano. Isso é o que revela...