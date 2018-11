Economia Economia brasileira cresce 1% no terceiro trimestre, diz FGV Comércio foi um dos principais responsáveis pela expansão do PIB. Setor cresceu 1,3%

A economia brasileira cresceu 1% do segundo para o terceiro trimestre deste ano. A informação é do Monitor do PIB (Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país), da Fundação Getulio Vargas (FGV). De acordo com a pesquisa, divulgada hoje no Rio de Janeiro, o PIB se expandiu 1,7% na comparação com o terceiro trimestre do ano pa...