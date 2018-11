Economia E-commerce cresce 23% na Black Friday 2018, afirma Ebit Nielsen Superando expectativas, vendas no comércio eletrônico atingiram R$ 2,6 bilhões em 4,27 milhões de pedidos

As vendas no e-commerce foram de R$ 2,6 bilhões na Black Friday 2018, alta de 23% em relação ao mesmo evento de 2017, aponta a Ebit Nielsen, empresa especializada em informações sobre o comércio eletrônico brasileiro. O número de pedidos cresceu 13%, para 4,27 milhões, enquanto o tíquete médio expandiu 8% para R$ 608. O resultado dessa Black Friday ficou acima do esp...