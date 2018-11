Economia DuPont Pioneer encerra operação em Catalão

A gigante em beneficiamento de sementes DuPont Pioneer anunciou o encerramento de suas operações na unidade localizada no município de Catalão, no Sudeste Goiano. Em nota, a empresa informou apenas que as operações serão absorvidas pela unidade da Pioneer em Planaltina (DF) e, para parte dos funcionários, serão oferecidas oportunidades de trabalho em outras unidades da com...