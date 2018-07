Economia Duas propriedades são interditadas em Goiás por condições de trabalho análogas à de escravo Dois trabalhadores foram retirados da atividade de extração de areia num rio; outros 12 estavam em um canteiro de obras, construindo um frigorífico

Auditores-fiscais do Ministério do Trabalho, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério Público do Trabalho, flagraram 14 trabalhadores submetidos a condições análogas à de escravo em duas propriedades em Goiás, interditadas por descumprimento de normas trabalhistas e exposição de trabalhadores a riscos de acidentes de trabalho. A operação foi finalizada n...