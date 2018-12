Economia Duas pessoas são presas por agredir caminhoneiros que se recusaram a aderir paralisação A categoria faz nesta segunda uma paralisação após decisão do ministro do STF Luiz Fux de proibir ANTT de multar transportadoras que não seguirem tabela de frete

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou nesta segunda-feira, 10, que duas pessoas foram presas na via Dutra, por agredir caminhoneiros que se recusaram a parar. A PRF não informou o nome dos detidos. Caminhoneiros fazem nesta segunda uma paralisação na altura do km 275 da rodovia. Os veículos de carga são orientados a parar em postos de combustíveis. A via não e...