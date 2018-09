Economia Duas apostas vão dividir prêmio de mais de R$ 44 milhões da Mega-Sena Cada apostador vai receber mais de R$ 22,3 milhões; quina teve 172 apostas vencedoras e cada ganhador vai receber R$ 19.405,99

O prêmio de mais de R$ 44 milhões do concurso 2.074 da Mega-Sena saiu para duas apostas. Uma para uma aposta no município de São Sebastião, em São Paulo, e a outra para Passos, em Minas Gerais. Cada apostador vai receber R$ 22.327.541,33. Foram as seguintes as dezenas sorteadas nesse sábado (1º) no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de São José do Cedro, em San...