Drogaria abre 10 vagas de emprego para pessoas com deficiência em Goiânia

A rede de drogarias Santa Marta, em parceria com a Associação Espaço Vida, inicia no dia 20 de setembro, o Projeto Profissionalização, que tem como objetivo oferecer uma oportunidade de trabalho a jovens com autismo, Síndrome de Down e deficiência intelectual, com idade a partir de 16 anos.

Inicialmente o projeto, que ainda é piloto, vai ofertar 10 vagas em duas etapas. Primeiramente eles serão treinados na associação, onde será o laboratório de aprendizado, acompanhados por equipe transdisciplinar integrada por profissionais da área de educação física, fonoaudiologia, musicoterapia e psicologia, entre outros. Neste contexto, a entidade terá a função de avaliar e direcionar as áreas de competência de cada um dos jovens, além de auxiliar nas adaptações necessárias para adequação das funções e mediar a transição para a empresa, dando total suporte ao profissional com deficiência (PcD) e à contratante. Na segunda etapa, os jovens exercerão suas atividades também na Administração, Centro de Distribuição e nas lojas da rede, onde eles serão acompanhados por um “supervisor PcD” contratado pela Santa Marta para dar apoio ao grupo.

O Projeto Profissionalização também chegará às famílias dos profissionais PcD por meio de curso de educação financeira, pois os jovens serão contratados e receberão remuneração e benefícios pelos serviços prestados à Santa Marta, com todos os direitos garantidos. A carga horária inicial de trabalho será de 4 horas diárias, totalizando 20 horas semanais. A presidente da Associação Espaço Vida, Karina Civile Pereira, afirma que “o objetivo do curso de educação financeira é dar ao jovem a capacidade de encontrar seu papel na sociedade, onde ele terá consciência de que pode ajudar a família ao mesmo tempo em que pode aproveitar seus momentos de lazer, com seu próprio esforço e trabalho”.

O gerente de recursos humanos da Santa Marta, Cristiano Martins, explica que a empresa desenvolve esse projeto visando a independência das pessoas com deficiência. Hoje a rede possui 60 lojas e emprega 17 profissionais com deficiência física, auditiva ou mobilidade reduzida. A rede de drogarias também disponibiliza curso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para todos os seus colaboradores de forma espontânea e gratuita.

Esse processo de inclusão produz uma série de impactos sociais e econômicos, afirma Cristiano. “Para as pessoas com deficiência, a oportunidade de atuar no mercado de trabalho traz independência e reconhecimento. Para as empresas, há um ganho em relação à humanização da gestão, eliminando preconceitos e paradigmas ultrapassados. Do ponto de vista econômico, o processo de inclusão também é favorável, pois estimula a economia do País, já que mais pessoas estão exercendo atividades remuneradas.”