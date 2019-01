Economia Doria defende privatização do Porto de Santos e quer vender aeroportos No caso do Estado paulista, ele diz que vai priorizar a alienação de 23 aeroportos e de estradas estaduais durante sua gestão

O governador do Estado de São Paulo, João Doria, defendeu em apresentação nesta terça-feira 29, para investidores a necessidade de privatização das diversas estatais paulistas e afirmou que está estimulando, junto ao governo federal, a venda do Porto de Santos. No caso do Estado paulista, ele diz que vai priorizar a alienação de 23 aeroportos e de estradas estaduais d...