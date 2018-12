Economia Donald Trump volta a criticar BC americano sobre alta de juros Presidente dos EUA diz que taxas estão subindo muito rapidamente; preocupação sobre crescimento econômico derruba ações do país em bolsas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou ontem que o Federal Reserve, o banco central americano, está aumentando as taxas de juros muito rapidamente, mas acrescentou que as empresas do país eram “as maiores do mundo” e apresentavam uma “tremenda” oportunidade de compra para investidores.“Eles estão aumentando as taxas de juros muito rapidamente porque ...