Economia Donald Trump ameaça cortar subsídios da General Motors O presidente americano ameaçou 'eliminar todos os subsídios' concedidos à GM depois que a empresa anunciou o fechamento de fábricas em estados como Michigan e Ohio, politicamente cruciais para o republicano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a Casa Branca avalia cortar subsídios para a General Motors após a maior fabricante de veículos do país anunciar que fechará cinco fábricas na América do Norte (quatro nos EUA e uma no Canadá) e que demitirá cerca de 15 mil funcionários. Trump também criticou a GM por não fechar unidades no México e na Chi...