Economia Dolce & Gabbana testa mercado local Marca italiana abre na segunda-feira (04), para convidados, primeira loja na capital, de olho no poder de consumo do goianiense

A grife italiana Dolce & Gabbana vai inaugurar amanhã a sua primeira loja em Goiânia. A marca chega à capital com espaço de 130 metros quadrados no terceiro piso do Shopping Flamboyant. Como pop-up store – formato temporário muito utilizado para testar o mercado –, a previsão é de que ela fique aberta por um ano. No primeiro momento, o funcionamento será some...