Dois municípios goianos estão entre as 10 cidades do País que mais geraram empregos formais em julho

Os municípios de Goiânia e Cristalina estão entre as 10 cidades brasileiras que tiveram melhor desempenho na geração de empregos formais no Brasil no mês de julho. A informação foi divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), nesta quinta-feira (23). De acordo com os dados, a capital goiana...