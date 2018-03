'Dobrar o dinheiro não vai te deixar mais feliz', diz o 2º homem mais rico do mundo

Você está feliz com o dinheiro que tem? Se a resposta for não, quanto dinheiro acha que precisa para alcançar a felicidade? O CEO da Berkshire Hathaway, que comanda mais 60 companhias, Warren Buffett, disse em entrevista ao canal americano CNBC que era feliz quando tinha muito menos. "Eu não era triste quando tinha U$ 10.000 e saí da faculdade", contou, "estava me divertindo muito".

Hoje essa soma se tornou U$ 91.1 bilhões, fazendo do investidor e filantropo a segunda pessoa mais rica do mundo, segundo a Forbes - "perdendo" apenas para Bill Gates. Mesmo com o bolso cheio, para ele, não é esse o segredo de sua felicidade.

De acordo com o mega investidor, as pessoas costumam acreditar que ter mais dinheiro do que já têm as deixará mais satisfeitas. Deu como exemplo: se você tem U$100.000 e é uma pessoa infeliz, vai imaginar "'U$ 1 milhão vai me deixar feliz', mas não é isso que vai acontecer. Mesmo que você ganhe esse milhão, sua felicidade vai desaparecer quando você vir outras pessoas com U$ 2 milhões".

Buffett resumiu: "Dobrar o dinheiro que você não tem não vai te deixar mais feliz". Por outro lado, "você pode se divertir muito enquanto enriquece".

O diretor já havia dito em entrevista que seria suficiente ganhar U$100.000 por ano, porque já tinha feito o investimento que o deixava feliz: a casa em que morava com a família desde 1958.

"Se eu pudesse gastar U$100 milhões em uma casa que me faria feliz, eu gastaria", explicou. "Mas, para mim, essa é a casa mais feliz do mundo, por causa das memórias, e das pessoas que voltam a ela, e coisas assim".