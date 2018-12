Economia Divisão entre caminhoneiros enfraquece greve Motoristas estão reticentes quanto à efetividade de parar agora; entre os favoráveis, argumento é dar resposta ao Supremo, que suspendeu tabela de cargas

A divisão dos caminhoneiros em relação a uma nova greve a partir de amanhã pode enfraquecer o movimento. Ao contrário do que ocorreu em maio, quando a paralisação começou com apoio da população e até das empresas (do agronegócio e transportadoras) por causa do aumento do preço dos combustíveis, desta vez a categoria pode ter um movimento isolado, pautado pela decisão do...