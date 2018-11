Economia Distribuidoras anunciam reajuste de até 9% no preço do gás Petrobras vai elevar o valor nas refinarias em 8,5% a partir de hoje; ontem, os revendedores ainda não haviam sido informados sobre quanto será o aumento

O consumidor deve pagar ainda mais caro pelo gás de cozinha a partir desta semana. Ontem, as empresas distribuidoras foram comunicadas pela Petrobras de um reajuste médio de 8,5% no preço do botijão de 13 quilos, que passa a vigorar a partir de hoje nas refinarias. Ontem, os revendedores de gás ainda não haviam sido informados sobre os novos valores que devem ser praticados h...