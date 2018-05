Economia Disparada do dólar encarece dívidas de empresas no exterior em R$ 115 bilhões Números do Banco Central mostram que compromisso externo de bancos e empresas somava US$ 471,2 bilhões no fim de março e que 46,9% das companhias endividadas na moeda dos Estados Unidos não contam com proteção à variação cambial

A disparada do dólar aumentou em R$ 115 bilhões o total que bancos e empresas terão de desembolsar para fazer frente às dívidas no exterior. Ainda que os empréstimos na moeda estrangeira não tenham crescido, a variação cambial faz com que sejam necessários mais reais para pagar o mesmo compromisso. O quadro pode gerar ainda mais preocupação com a informação do Banco C...