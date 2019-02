Economia Disney nega governo do DF e descarta planos de construir parque em Brasília Nos últimos dias, o GDF causou euforia ao anunciar que estava em negociações com a empresa de Walt Disney

O sonho de conhecer a Disney ficou mais distante nesta quarta-feira (6), o empreendimento negou que existam planos de trazer os parques temáticos do Mickey para o Brasil. Nos últimos dias, o Governo do Distrito Federal (GDF) causou euforia ao anunciar que estava em negociações com representantes para trazer o empreendimento para a capital. Chegou a ser dito qu...