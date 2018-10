Economia Direito da gestante à estabilidade não depende de conhecimento do empregador Mulher não pode ser prejudicada, segundo ministros

O Supremo negou provimento ao recurso de uma empresa da área de serviços, na sessão plenária de quarta, 10, e definiu que o desconhecimento da gravidez de funcionária quando da demissão não afasta a responsabilidade do empregador pelo pagamento da indenização por estabilidade. No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 629053, com repercussão geral reconhecida, o c...