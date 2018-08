Economia Diesel pode subir dependendo do dólar e do preço do petróleo, diz ANP Segundo o órgão, o acordo com os caminhoneiros foi de subvenção de R$ 0,30 e isenção de impostos da ordem de R$ 0,16, e isso está sendo mantido

O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone, afirmou que o preço do diesel nos postos de abastecimento pode subir, apesar da subvenção do governo, porque depende de fatores como variação do dólar e do preço do petróleo. Segundo ele, o acordo com os caminhoneiros foi de subvenção de R$ 0,30 e isenção de impostos d...