Economia Deusmar Queirós, dono da rede de farmácias Pague Menos, se entrega à Polícia Federal Empresário está preso no Ceará após determinação judicial

Fundador da rede de farmácias Pague Menos, o empresário Deusmar Queirós se entregou e foi preso na manhã deste domingo (9) pela Polícia Federal no Ceará após determinação judicial. Deusmar foi condenado em 2010 por crimes contra o sistema financeiro. No entanto, a defesa do empresário havia impetrado um Habeas Corpus, que foi negado pelo desembargador federal Alexan...