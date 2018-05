Economia Desocupação volta a crescer em Goiás Goiás tem 371 mil desocupados, revela IBGE, que aponta surgimento de ocupações não formais e queda na renda

A taxa de desocupação em Goiás voltou a crescer e fechou o primeiro trimestre deste ano em 10,2%, contra 9,4% no último trimestre de 2017. Com isso, o número de pessoas com 14 anos ou mais, que estavam desocupadas no Estado, subiu de 339 mil para 371 mil e o rendimento real do trabalhador caiu 2% no período (de R$ 2.087 para R$ 2.046), segundo pesquisa divulgada ontem...