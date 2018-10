Economia Desnacionalização de empresas avança no Brasil Grupos estrangeiros compraram participação em quase 400 companhias nacionais nos últimos cinco anos

Nos últimos cinco anos, quase 400 empresas brasileiras passaram para as mãos de estrangeiros no País. Eles desembolsaram R$ 133 bilhões nesse período para comprar participações em companhias nacionais. O movimento vem crescendo desde 2014, mas ganhou destaque no ano passado, quando as transações envolvendo capital externo avançaram 40% – de 75, em 2016, para 108. Neste ano, a...