Economia Desemprego recua para 11,7% no trimestre até outubro, mas atinge 12,3 mi de brasileiros De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), renda média real do trabalhador foi a R$ 2.230, alta de 0,4% em relação ao mesmo período de 2017

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 11,7% no trimestre encerrado em outubro, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta quinta-feira, 29, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A pesquisa registrou um recuo de 389 mil pessoas sem emprego n...