Desemprego recua após mais de 2 anos

Depois de mais de dois anos com quedas consecutivas no emprego, Goiás registrou mais uma recuperação no número de pessoas desocupadas. Em relação ao mesmo período do ano passado, o terceiro trimestre de 2017 teve melhora com uma taxa de 9,2% de desocupação frente aos 10,5% registrados no mesmo período de 2016, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (...