Economia Desemprego elevado faz disparar o número de microempreendedores individuais O aumento no número de MEIs no ano passado em relação ao ano anterior foi de 19,3%

No ano passado foram abertas 2,6 milhões de novas empresas no País, uma quantidade 14% maior do que em 2017, segundo levantamento feito pela Boa Vista com base nos registros da Receita Federal. A maioria das novas companhias (77,3%) é formada por empresas no formato de Microempreendedor Individual (MEIs). São empresas praticamente de uma pessoa só, com faturamento anual d...