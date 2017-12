Desemprego cai ao menor nível do ano

O desemprego caiu mais um pouco em novembro, chegando aos menores níveis do ano, mas ainda acima de 2016. No trimestre encerrado em novembro, a taxa de desemprego ficou em 12%, abaixo dos 12,2% dos três meses encerrados em outubro e dos 12,6% do trimestre móvel imediatamente anterior, informou ontem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O total de de...