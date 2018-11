Economia Desembolsos do BNDES registram queda de 13%

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou que desembolsou R$ 43,6 bilhões entre janeiro e setembro de 2018, uma queda de 13% em comparação com o mesmo período de 2017. As aprovações de novos financiamentos totalizaram R$ 50 bilhões, uma redução de 1% em relação ao ano passado.Por outro lado, as duas primeiras etapas dos pedidos de financiament...