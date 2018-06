Economia Derrotado na Justiça só pagará honorário em ação após reforma

Empregados derrotados na Justiça do Trabalho só terão de pagar as custas do processo judicial se as ações começaram a tramitar após 11 de novembro de 2017, quando entrou em vigor a reforma trabalhista. Esse entendimento foi firmado ontem pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). Antes da reforma trabalhista entrar em vigor, o trabalhador que alegasse insuficiência finance...