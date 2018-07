Economia Deputados aprovam reajuste de 6,81% aos professores da rede estadual O reajuste do piso segue legislação nacional e custará R$ 113,7 milhões em 2018

O reajuste salarial para professores do Magistério Público Estadual foi aprovado nessa terça-feira (3), no plenário da Assembleia Legislativa de Goiás. O aumento de 6,81% garante a aplicação do piso salarial a 45 mil professores. A proposta é de autoria do Governo de Goiás e foi votado durante sessão extraordinária, nos últimos dias que antecedem o recesso parlam...