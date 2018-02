Deputado reconhece dificuldade e diz que parte da culpa é do Planalto

O relator da reforma da Previdência, Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), reconhece as dificuldades para votação da matéria. “Está muito difícil. Todos nós estamos muito pessimistas”, afirmou o relator. Ele avaliou que parte da culpa por essa dificuldade para votar a matéria é da articulação política do Palácio do Planalto bem como dos próprios colegas parlamentares, que est...