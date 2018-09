Economia Depois de Madero e Paris 6, Coco Bambu é mais um restaurante brasileiro a fechar em Miami Rede de alimentação decidiu rever a estratégia voltada para os Estados Unidos

Um ano depois de se instalar em Miami, nos Estados Unidos, a rede especializada em frutos do mar Coco Bambu decidiu fechar as portas da unidade esta semana, após um investimento de R$ 10 milhões. Os proprietários culpam a sazonalidade da cidade da Flórida, mas ainda mantêm o plano de abrir novo espaço em San Diego, na Califórnia. A rede de 30 unidades no Brasil se jun...