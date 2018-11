Economia Depois de dois meses em queda, dólar fecha novembro em alta de 3,58% Já a Bolsa de Valores renovou o patamar de recorde histórico ultrapassando hoje a casa dos 90 mil pontos

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), renovou o patamar de recorde histórico ultrapassando hoje a casa dos 90 mil pontos. O pregão desta sexta-feira (30) registrou máxima de 90.245 pontos, com fechamento no fim do dia com 89.504 pontos, queda de 0,23%. As ações da Petrobras e da Vale fecharam em alta, com 1,15% e 1,54%, respectivamente. O dólar norte...