Depois de dois anos difíceis, venda de imóveis cresce 18%

Tudo indica que os negócios voltaram a fluir no mercado imobiliário de Goiânia e Aparecida, deixando a crise econômica no passado. As empresas do setor venderam 4.248 imóveis nos dez primeiros meses deste ano nos dois municípios, um número 18% maior que no mesmo período do ano passado. O mercado também comemora uma redução do número de distratos de contratos, depois ...