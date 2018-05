Economia Depois de calote da Venezuela, governo altera regras para empréstimo Rcurso aprovado pelo Congresso bancará a parcela vencida em janeiro de 2018

O governo federal publicou no Diário Oficial da União (DOU) decreto que torna mais rígidos trechos da regulamentação do Seguro de Crédito à Exportação (SCE), que, em nome da União e com lastro no Fundo de Garantia à Exportação (FGE), dá cobertura às exportações nacionais contra riscos comerciais, políticos e extraordinários. Dentre as modificações, o novo texto ...