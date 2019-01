Economia Demandas trabalhistas caem 24% na Justiça do Trabalho em Goiás Balanço de 2018 do TRT mostra que a redução no número de processos em Goiás foi menor do que a média nacional, de 40%

O número de ações propostas na Justiça do Trabalho em Goiás caiu 24% em 2018, primeiro ano de vigência da reforma trabalhista. A redução no Estado, embora significativa, é bem menor do que a nacional, que chegou a 40% no mesmo período. A análise detalhada dos dados da Divisão de Estatística e Pesquisa do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18) revela que a qu...