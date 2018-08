Economia Demanda pode elevar produção da BRF em Goiás Diretores anunciam a intenção de ampliar o abate de aves em Jataí e a possibilidade de retomar o processamento de perus em Mineiros

A BRF Foods pretende manter as atividades em suas quatro unidades localizadas em Goiás e poderá até ampliar o abate de aves em Jataí e retomar o processamento de perus em Mineiros. A empresa está negociando com clientes estrangeiros a retomada de contratos de exportação, que poderão garantir a reativação ou aumento da produção no Estado. A informação foi dada por ...