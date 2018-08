Economia Deixar de pagar água e luz vira 'estratégia' O Brasil formou uma legião de "equilibristas" de contas, de acordo com economista-chefe do SPC

Em um momento de aperto, o brasileiro está deixando de pagar principalmente as contas básicas, como as de água e luz. O calote nesses débitos subiu 7,6% nos 12 meses encerrados em julho, segundo o SPC Brasil. No mesmo período, as dívidas bancárias - como cheque especial, empréstimos pessoais e cartão de crédito - subiram 6,9%. A decisão sobre qual conta atrasar, segund...