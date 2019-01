Economia Decreto que regulamenta lobby será enxuto, com foco em medidas de transparência Ministro Wagner Rosário afirma que a elaboração do texto levou em consideração normativos internacionais

O decreto que está sendo elaborado pela equipe do presidente Jair Bolsonaro para regulamentar o lobby no Brasil será enxuto, com foco em critérios de transparência e menos rigoroso que as normas atualmente em discussão no Congresso. Entre as medidas avaliadas até o momento, estão a definição de critérios objetivos para o agendamento de audiências e a criação de uma c...