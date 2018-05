Economia Decretada situação de emergência em Goiás O governo estadual editou ontem ordem que permite escolta das forças de segurança para garantir a prestação de serviços essenciais à população

O governo de Goiás decretou situação de emergência no Estado, o que permite a adoção de medidas administrativas para garantir a oferta de produtos e serviços essenciais à população, durante a greve dos caminhoneiros. Para isso, foi criado um gabinete de crise, formado por órgãos da administração, com apoio do Exército, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Feder...