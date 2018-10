Economia Declaração de Jair Bolsonaro derruba ações Eletrobrás Candidato diz que geração de energia não deve ser vendida; papéis da estatal têm queda de 9,1%

O mercado reagiu mal à mudança de tom no discurso do candidato Jair Bolsonaro (PSL) em relação às privatizações. Depois de ele criticar a venda da Eletrobrás na noite de terça-feira, 9, as ações da estatal de energia caíram 9,1% na quarta-feira, 10. O Ibovespa, principal índice da Bolsa, recuou 2,8% e o dólar subiu para R$ 3,76. "A gente vai vender (a Eletrobrás) para q...