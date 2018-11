Economia De olho na Black Friday? Então confira estas dez dicas para economizar nas compras pela internet Data já é considerada a segunda mais importante do varejo brasileiro

A esperança de conseguir aquele produto tão desejado por um preço mais acessível cresce com a aproximação da Black Fridary, que ocorrerá no dia 23 de novembro. A data já é considerada pelo varejo brasileiro como a segunda mais importante do ano e, para 2018, a expectativa é de um aumento de 15% nas vendas, segundo os dados do E-bit. As categorias mais procuradas devem s...