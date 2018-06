Economia De janeiro a maio, número de pagamentos caiu 6% no País

Segundo o Boletim Estatístico de maio da Seguradora Líder, administradora do Seguro DPVAT, o número de sinistros de janeiro a maio foi 6% inferior ao mesmo período de 2017 no País. Em Goiás, a queda foi de 4%, embora o número de mortes tenha crescido 5,98%, passando de 702 para 744 no Estado período.Segundo a instituição, o Brasil deu passos importantes para reduzi...