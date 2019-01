Economia Davos testa antiglobalismo de Bolsonaro Para fundador do Fórum Econômico Mundial, se Bolsonaro não acreditasse na globalização, não estaria indo para Davos; organizadores alertam que reunificar País será seu maior desafio

Meca da globalização, Davos vai testar o tom antiglobalista atribuído ao governo de Jair Bolsonaro. A partir da semana que vem, o Fórum Econômico Mundial recebe a elite das finanças de 70 países, além de ser palco da estreia internacional do novo presidente brasileiro. Bolsonaro viaja no próximo dia 21, acompanhado do filho, Eduardo Bolsonaro, do chanceler Ernest...