Danila Guimarães usa redes sociais para desabafar sobre denúncia de recebimento indevido de pensão

A empresária Danila Guimarães usou as redes sociais na noite desta sexta-feira (9) para se pronunciar sobre a denúncia do Ministério Público Federal (MPF-GO) de que ela teria cometido os crimes de estelionato e uso de documento falso praticados para continuar recebendo a pensão alimentícia do pai.

Na mensagem, postada no feed do Instagram, a digital influencer disse que tomou conhecimento da denúncia por meio da imprensa e das redes sociais. Danila afirmou ainda confiar na Justiça e nas instituições democráticas. Por fim, ela ainda agradeceu as manifestações de apoio e de carinho de seus seguidores.

Confira a postagem e o texto na íntegra:

Boa noite amoras!! Venho informar que somente tomei conhecimento da Denúncia formulada pelo MPF pela imprensa e pelas redes sociais. Acredito na Justiça e em nossas instituições democráticas. Agradeço a todos pelas manifestações de apoio e carinho recebidas. Muito obrigada!! ❤️🙏

No fim da tarde desta sexta, o advogado de influencer, por meio de nota, disse que Danila não tinha conhecimento dos fatos descritos na denúncia e que não foi chamada pelo órgão para prestar esclarecimentos à justiça. A nota afirma ainda que a empresária deverá se manifestar novamente assim que se inteirar do processo em questão.

Nesta quinta-feira (8), o MPF denunciou Danila por crimes praticados contra a Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em Goiás. Segundo a denúncia, a empresária teria tentado dar continuidade ao recebimento de pensão pela morte do pai, ex-servidor público federal, falecido em 1978.

De acordo com o procurador da República Raphael Perissé, autor da denúncia, com a omissão dos fatos, Danila continuou a receber a pensão por morte de seu pai até maio de 2017, tendo embolsado R$ 732.456,88, valor que deve ser restituído aos cofres públicos, caso a empresária seja condenada, além de responder criminalmente pelos crimes de estelionato e uso de documento falso.

O benefício tem como requisito o estado civil de solteira, mas consta na denúncia que, a partir de 2012, Danila constitui união estável com o empresário Sérgio Seba Rassi, situação esta equiparável ao casamento nos termos da Constituição da república e do Código Civil.

Leia a nota do advogado de Danila na íntegra:

DANILA GERALDINO GUIMARÃES, vem por meio desta por intermédio de seu procurador, esclarecer que não tem conhecimento do inteiro teor dos fatos narrados na Denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal – MPF, tendo em vista que em nenhum momento foi chamada para prestar qualquer tipo de esclarecimento durante as mencionadas investigações feitas pelo mesmo, o que o faria se assim o tivesse ocorrido. Informa ainda que assim que tomar conhecimento do inteiro teor do processo em questão se manifestará através deste procurador com maiores esclarecimentos.

Goiânia, 09 de março de 2018.

THIAGO MATHIAS CRUVINEL

ADVOGADO

OAB/GO n. 11.702