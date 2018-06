Economia Dan Stulbach, Luiz Medina e José Godoy participam de bate-papo com empresários Os apresentadores do programa Fim de Expediente, da CBN, falaram sobre as expectativas políticas e econômicas para 2019

Luiz Medina, José Godoy e Dan Stulbach, apresentadores do programa Fim de Expediente, da rádio CBN, participaram de um bate-papo, na manhã desta quarta-feira (20), sobre as perspectivas econômicas e políticas para 2019. O evento, que reuniu cerca de 200 empresários, foi realizado Anfiteatro do Grupo Jaime Câmara, no Setor Serrinha, em Goiânia. Ao falar sobre expect...