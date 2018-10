Economia Dólar volta a subir frente ao real com exterior conturbado e mau humor interno Apesar da alta, o câmbio acumula uma queda de 2,41% na semana e de 7,11% no mês

O mercado reverteu o bom humor nesta quarta-feira, 10, e o câmbio, que chegou aos R$ 3,71 na terça-feira, voltou a subir e renovou sucessivas máximas próximo do fechamento. O dólar terminou cotado a R$ 3,7631, alta de 1,28% em uma mescla de mau humor com a situação política e, sobretudo, impactado pelo cenário internacional, com dados mais fortes da economia americana e...