Dólar volta a subir e fecha em R$ 3,8840

Após dois dias de queda, o dólar voltou a subir e terminou a quinta-feira, 13, em R$ 3,8840, com alta de 0,67%. Em dia de menor volume de negócios aqui, o câmbio foi influenciado pelos movimentos no mercado externo, com o dólar ganhando força entre moedas de emergentes, como o peso mexicano, argentino e o rand da África do Sul e moedas de países desenvolvidos, sobretudo o...