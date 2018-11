Economia Dólar volta a cair com ajuda do mercado externo O câmbio foi influenciado nesta quarta principalmente pelo mercado externo, com a moeda americana caindo perante países como México, Rússia e África do Sul

