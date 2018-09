Economia Dólar vai a R$ 4,16, devolvendo movimento pós-ataque a Bolsonaro Agentes do mercado de câmbio afirmam que o motivo do estresse nesse início de sessão é o fato de as pesquisas eleitorais terem contrariado as expectativas de enfraquecimento da esquerda diante da maior exposição midiática após o ataque ao candidato do (PSL)

O dólar abriu em forte alta nesta terça-feira, 11, e, na máxima intraday, subiu além dos R$ 4,16. Agentes do mercado de câmbio afirmam que o motivo do estresse nesse início de sessão é o fato de as pesquisas eleitorais terem contrariado as expectativas de enfraquecimento da esquerda diante da maior exposição midiática e suposto fortalecimento de Jair Bolsonaro (PSL) a...